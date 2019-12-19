شاهد.. محاولة هروب غريبة لسجين خلال جلسة محاكمته
من خلال فتحة التهوية

شاهد.. محاولة هروب غريبة لسجين خلال جلسة محاكمته

2019/12/20
الساعة 12:45 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
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المواطن - متابعة

نشرت قناة “روسيا 24” الإخبارية، مقطع فيديو على يوتيوب أظهرت خلاله محاولة هروب المحكوم عليه من غرفة اعتقاله خلال جلسة محاكمة في إحدى محاكم موسكو.

وأظهر الفيديو المنشور على “اليوتيوب” محاولة المحكوم عليه بالهرب عبر التسلل إلى نظام التهوية المركزي، ولم يعر عناصر الشرطة القضائية في بادئ الأمر الاهتمام للأمر، ولكن مع تخطي السجين غرفته وانتقاله إلى التهوية تحركت العناصر لإيقافه من خلال ضربه وتعريضه للكهرباء لثنيه عن الفرار.

وبعدما أن أدرك السجين أن لا مفر من القوات الأمنية استسلم، قائلًا: “حاولت أن أتنشق الهواء من فضلكم ساعدوني على النزول”.

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