شتروف يفوز على مموه في #كأس_الدرعية_للتنس

المواطن - مروة نبيل

تمكن الألماني يان ليان شتروف من تحقيق الفوز على نظيره مايكل مموه في مباريات تحديد المراكز بمنافسات بطولة كأس الدرعية للتنس.

وظهر الألماني شتروف بمستوى مميز خلال المباراة، وتغلب على مايكل مموه بمجموعتين دون رد، ضمن منافسات البطولة المقامة في ميدان الدرعية.

ومن المقرر أن يواجه شتروف الفائز من الأمريكي جون إيسنر، في مباراة تحديد صاحب المركز الخامس في بطولة كأس الدرعية للتنس، والتي ستُقام، يوم غد السبت.

وشارك مايكل مموه في هذه المباراة بدلًا من الفرنسي لوكاس بويل الذي انسحب من بطولة كأس الدرعية للتنس بسبب إصابته في المرفق.