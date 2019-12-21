شركة اتصالات تقود موظفيها للانتحار!

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دفعت سلسلة من حالات الانتحار لموظفي شركة “أورانج” للاتصالات محكمة فرنسية لإدانة 3 من كبار المسؤولين السابقين في الشركة، في قضية ضخمة تسلط الضوء على “المضايقات الأخلاقية” في الشركات الكبيرة.

وقال المدعي العام: إن الأساليب المستخدمة خلال إعادة هيكلة الشركة الضخمة، في 2009، عرضت بعض العاملين لضغط كبير لدرجة أنهم أقدموا على الانتحار.

واطلعت المحكمة على 39 قضية بين عامي 2006 و2009، وشملت 19 حالة انتحار، و12 محاولة انتحار، وثماني حالات من الاكتئاب الشديد.

ولم تتمكن المحكمة من ربط حالات انتحار أخرى لموظفين، بحالة العمل في الشركة، بحسب موقع سكاي نيوز.

واستمعت محكمة باريس إلى عائلات الضحايا ورأت رسائل وصور، بما في ذلك ملاحظة واحدة تقول: “أنا أنتحر بسبب عملي في فرانس تليكوم (الاسم السابق للشركة)، إنه السبب الوحيد”.

وأقرت الشركة بأن عددًا من الموظفين عانوا نتيجة أخطاء إدارية، لكنها نفت وجود سياسة ممنهجة للمضايقات الأخلاقية.

وحكم على الرئيس التنفيذي السابق ديدييه لومبارد، 77 عامًا، بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو.

كما دفعت الشركة تعويضات بقيمة 3.5 مليون يورو، وذلك بعد إقالة 22 ألف موظف، وإعادة توزيع 10 آلاف موظف، في خطوة إعادة هيكلة ضخمة قبل 10 أعوام.

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