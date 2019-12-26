صور.. أمير مكة بالنيابة يتفقد خدمات سجن بريمان للنزلاء

المواطن - جدة

زار ‏أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، سجن بريمان بمحافظة جدة، وكان في استقباله مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري ومدير سجون المنطقة المكلف العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي وعدد من الضباط المسؤولين.

وفور وصول سموه لمركز “ثقة” اطلع على عرض مرئي يتحدث عن أهداف المركز والبرامج المقدمة للمستفيدين، وبعد ذلك تجول سموه في مرافق والمركز واستمع خلالها لشرح عنه إذ يحوي صالة أنشطة ومعامل للحاسب الآلي والرسم وسكن المستفيدين من النزلاء، بالإضافة إلى مقر مصنع جمجوم للأدوية الطبية الذي يقدم خدمات تدريبية للمستفيدين أثناء إقامتهم بالمركز.

وشملت زيارة سموه مقر البيت العائلي حيث اطلع فيها على ما يتم تقديمه من خدمات للمستفيدين وأسرهم أثناء زيارة ذويهم التي تتم في أجواء عائلية خاصة، وتضمنت الجولة فندق دار الضيافة.

وفي نهاية الزيارة، شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين مديرية السجون بالمنطقة وفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة للتعاون في عدة جوانب.

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