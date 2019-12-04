صور.. تجاوبًا مع “المواطن”: بلدية محايل تردم الحفر الوعائية

المواطن - أحمد الشهري - محايل

تجاوبت بلدية محايل مع ما نشرته “المواطن”، في تقرير لها بعنوان “حفر وعائية تهدد حياة الأهالي بمحايل”، حيث أكدت البلدية أنه تم ردم تلك الحفر.

وكان عدد من أهالي محايل ورجال ألمع قد شكوا من انتشار عدد من الحفر الوعائية على الطريق الرابط بين محافظتي محايل ورجال ألمع وبالقرب من سوق الفواكه والخضار واللحوم جنوب المحافظة.

وأوضح عدد من الأهالي لـ”المواطن“، أن انتشار هذه الحفر تسبب لهم في حدوث تلفيات في مركباتهم، وخصوصًا أنها تقع على أحد الطرق الحيوية، والتي تشهد كثافة مرورية عالية.