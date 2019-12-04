طقس موسم الدرعية اليوم

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن طقس اليوم الأربعاء، على موسم الدرعية.

وقالت الأرصاد في تغريدة لها عبر تويتر إن سماء موسم الدرعية صحو، ودرجة الحرارة الكبرى 23 درجة، فيما تبلغ الصغرى 13 درجة، فيما يشهد موسم الدرعية رياحًا جنوبية شرقية إلى شرقية، بسرعة 32-10 كم/ساعة، ونسبة الرطوبة من 30 إلى 60%.

في سياق متصل، يترقب المواطنون والمقيمون والزوار نزال الدرعية التاريخي ضمن إطار موسم الدرعية الذي يستمر شهرًا كاملًا ويضم باقة متنوعة من الفعاليات الرياضية الكبرى بما في ذلك سباق فورمولا إي الذي أقيم قبل أيام وكأس الدرعية للتنس الذي يقام بمشاركة ثمانية من أفضل لاعبي التنس الرجال على مستوى العالم ومهرجان الدرعية للفروسية بمشاركة نخبة من الفرسان الذين يتنافسون للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويشهد نزال الدرعية التاريخي للملاكمة مواجهة بين الملاكم البريطاني آنتوني جوشوا وخصمه المكسيكي الأمريكي آندي رويز جونيور وذلك يوم السبت المقبل.