عائض القرني: أسأل الله أن تكون ميزانية 2020 ميزانية خير وبركة

المواطن - الرياض

علق الشيخ الدكتور عائض القرني، على إقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، أمس الاثنين لميزانية 2020.

وقال د. عائض القرني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أسأل الله أن يُديم علينا أمننا وإيماننا، ورخاءنا وعزّنا، وأن يجعل يومنا خيراً من أمسنا، وغدنا خيراً من يومنا، وأن تكون هذه الميزانية العامة للدولة ميزانية خير وبركة، تحت القيادة الرشيدة للملك سلمان بن عبد العزيز، ورؤية سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعلن بالأمس عن ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال.

ووصف الملك سلمان ميزانية المملكة للعام المقبل، بأنها “تعزز مسيرة التنمية في المملكة وتهدف إلى إدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي”.

وأكد الملك سلمان عزم حكومة المملكة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وبلغت الإيرادات في الميزانية العامة للدولة 2020، 833 مليار ريال، فيما بلغت النفقات تريليون و20 مليار ريال، بنسبة عجز قدرها 137 مليار ريال.