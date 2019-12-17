#عاجل .. الصحة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لـ وظائف التمريض

#عاجل .. الصحة تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لـ وظائف التمريض

2019/12/17
الساعة 1:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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وظائف وزارة الصحة
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء أسماء المرشحين والمرشحات من المواطنين لوظائف التمريض.

وأكّدت أنه على المرشحين والمرشحات إحضار أصول وصور المستندات التالية: (وثيقة التخرج – السجل الأكاديمي – الهوية الوطنية – شهادة التصنيف وبطاقة التصنيف سارية – الخبرات السابقة – طباعة بيان التأمينات الاجتماعية، أو بيان الخدمة موضح به المسمى الوظيفي – بطاقة رقم الآيبان للحساب البنكي – صورة شخصية)، وذلك في مقر الجهة المرشح لها ابتداءً من الأحد المقبل.

للاطلاع على أسماء المرشحين للوظائف (اضغط هنا ).

للاطلاع على أسماء المرشحات للوظائف (اضغط هنا).

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