#عاجل وزارة العدل تدعو المتقدمين لوظائفها لإجراء اختبارات السمات الشخصية
عبر البوابة الإلكترونية

#عاجل وزارة العدل تدعو المتقدمين لوظائفها لإجراء اختبارات السمات الشخصية

2019/12/11
الساعة 3:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

دعت وزارة العدل المتقدمين لوظائفها لإجراء اختبارات السمات الشخصية عبر موقعها الإلكتروني.
وقالت وزارة العدل إن المدعوين والمدعوات لدخول اختبار السمات الشخصية للمسابقة الوظيفية بتاريخ 13 / 03 /1441 هــ بالمرتبة الثامنة عليهم زيارة الرابط التالي (هنا).
أما المدعوون والمدعوات لدخول اختبار السمات الشخصية للمسابقة الوظيفية بتاريخ 03 / 09 /1440 هــ بالمرتبة السادسة وكذلك المرشحات لإجراء المقابلة الشخصية على وظيفة كاتب عدل (نساء) للمسابقة الوظيفية المقامة في 1440/11/28هـ عليهم زيارة الرابط التالي (هنا).

 

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