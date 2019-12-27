عادل التويجري يظهر مع وليد الفراج الليلة

المواطن - محمد سمعه

سيعود الناقد الرياضي عادل التويجري للظهور إعلاميًّا من جديد في حلقة اليوم الجمعة ببرنامج “الدوري مع وليد” مع الإعلامي وليد الفراج.

وذكر الحساب الرسمي لـ برنامج الدوري مع وليد عبر تويتر، أن عادل التويجري سيكون ضيفًا على الفراج رفقة الناقد سلطان اللحياني والخبير التحكيمي فهد المرداسي.

وكان الناقد الرياضي عادل التويجري اعتذر عن الظهور في حلقة السبت الماضي ببرنامج “الدوري مع وليد” بعد احتلال الهلال للمركز الرابع ببطولة مونديال الأندية حيث قال: رقم تاريخي جديد للزعيم، كان بودي الظهور، لكن عارض صحي طارئ جاء في توقيت غير مناسب، الحمد لله على كل حال.

وأضاف التويجري: القادم أجمل بحول الله.

جدير بالذكر أن تقارير إعلامية كانت ذكرت أن الإعلامي عادل التويجري تم إيقافه عن الظهور إعلاميًّا مع تحويله للتحقيق بعد وصفه الدوري السعودي بـ دوري “أم أحمد” بعد خسارة الهلال من فلامنغو البرازيلي.

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