عبدالعزيز الفيصل: الإنجازات تتواصل والمغرضون ينتقدون

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة أن المملكة تمر بمرحلة تحول، مشيرًا إلى أنه ” دائمًا ما تعرضنا للانتقاد لأننا لا ننفتح على العالم، ولا نفتح أبوابًا للسياحة، لكن الآن كل ذلك تغير، والرياضة أداة للتغيير الاجتماعي داخل المملكة”.

وتابع الفيصل، في حوار مع وكالة الأسوشيتد برس: لا تعني الإصلاحات في المملكة أننا سلِمنا من النقد، فلا زال المغرضون يوجهون نقدهم لنا، ونحن نعلم أننا سنواجه انتقادات سواء فعلنا شيئًا أو لم نفعل.

الشباب يدعمون التغيير:

وقال الفيصل لـ وكالة أسوشيتد برس: في بضع سنوات قصيرة، غيّر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من المجتمع السعودي، سواء بالإصلاحات الاقتصادية أو الاجتماعية، وتقام الآن الحفلات الموسيقية ودور السينما ومختلف أوجه الترفيه، مؤكدًا على أن الشباب يدعمون هذا التغيير.

وأشارت الوكالة، إلى أن المملكة استضافت العديد من البطولات الرياضية في أكثر من مجال، موضحة: تشترك كل من البطولة الدولية لمحترفي الغولف، وكأس الدرعية للتنس، وسباق سيارات سلسلة الفورمولا، وبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، في قاسم مشترك فريد، جميعهم أُقيموا في المملكة هذا العام.

وتابعت: من خلال استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، تهدف المملكة إلى تنشيط السياحة، وتشجيع السعوديين على تحويل انتباههم إلى الرياضة.

وأردفت: المملكة تسعى لإحداث ثورة في الرياضة، بخطة ميزانية قيمتها 667 مليون دولار لتحسين الأندية المحلية، كما تشرف الهيئة أيضًا على أكبر الأحداث الرياضية التي حدثت في البلاد، ومن المنتظر أن تستضيف رالي دكار القادم في 5 يناير المقبل.

وتابعت: كانت المملكة أيضًا مكانًا للعديد من الحفلات الموسيقية والتي استضافت نجومًا عالميين مثل إنريكي إغليسياس وبلاك آيد بيز، وكريس براون، وآخر تلك الحفلات ميدل بيست MDL BEAST.

وقال رئيس هيئة الرياضة : حضر الآلاف إلى هذه المناسبات والمسابقات، هذا يخبرنا بأمر مهم، الناس يريدون هذا، نحن هنا لتلبية احتياجات الجميع، وإذا لم تكن راغبًا في ذلك، فلا يتعين عليك أن تكون موجودًا من الأساس.

الدرعية مدينة المجد:

كان الحدث الأبرز مؤخرًا، نزال العودة في وقت سابق من هذا الشهر، بين المقاتل البريطاني أنتوني جوشوا، والبطل المكسيكي الأمريكي أندي رويز، في استاد الدرعية، بالقرب من أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو التي يعود تاريخها إلى 300 عام.

وصف الأمير عبد العزيز الدرعية بأنها مدينة المجد حيث بدأ فيها كل شيء.

واختتم حواره قائلًا: بالنسبة للقيادة السعودية، فنحن لدينا دائمًا خطة استراتيجية هدفها تعزيز مكانة المملكة عالميًا.

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