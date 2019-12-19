عبدالمجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للجزائر
منع استخدام كلمة فخامة ووعد بتعديل الدستور

عبدالمجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للجزائر

2019/12/19
الساعة 2:10 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

دعا رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، كل المسؤولين والوزراء إلى سحب كلمة “فخامة” في وصف رئيس الجمهورية واستبدالها بكلمة السيد رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الجمهورية، الجزائري إن الجزائر تحتاج في هذه الأوقات الحساسة لتضافر الجهود، من أجل تفادي أمور مجهولة العواقب.

وأوضح، تبون، بعد تأديته اليمين الدستورية، أن الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، تفرض خلق الظروف اللازمة لإعادة النهوض بالبلاد.وأضاف، أنه يتوجب السرعة في انتهاج سياسة تهدف إلى استعادة الشعب ثقته بدولته بغية الاستمرارية، وتهدف الاستراتيجية، إلى استعادة هيبة الدولة ومكافحة الفساد وسياسة اللاعقاب.

ولفت الرئيس الجزائري إلى أن تعديل الدستور، سيكون خلال الأشهر الأولى من عهدته الرئاسية موضحًا أن التزامات تعديل الدستور، هي حجر الأساس لبناء دولة جديدة.

وأضاف تبون، أن الدستور الجديد سيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويحقق الفصل الحقيقي بين السلطات.

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