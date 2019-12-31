عدم الاستقرار الإداري سبب تراجع نتائج الأهلي

المواطن - مروة نبيل

يُعاني النادي الأهلي من عدم استقرار إداري خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي أثر على نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارته ضد الشباب، وتجمد رصيده عند 23 نقطة.

تراجع الأهلي

وعلق الإعلامي الرياضي حمدان الغامدي على معاناة الراقي هذا الموسم، قائلًا: “جمعية الأهلي كانت اسم على مسمى غير عادية.. كل ما حدث في الفريق خطأ وهذه نتائجه”.

وتابع الغامدي تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “أنا مع الحوكمة وربط الرئيس بالنادي 4 سنوات وأن تكون المبالغ كلها تحت مسؤوليته”.

وتحدث الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الزلال عن أزمة الراقي، قائلًا: “الأهلي يملك نجومًا مميزين ونتائجه لا تعكس ذلك.. عدم الاستقرار الإداري هو سبب ما يحدث للأهلي هذا الموسم”.

أزمة الأهلي

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد وجه الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، لحضور الاجتماع غير العادي، أمس الاثنين، وشهد نقاشات حادة وتساؤلات عديدة، استمرت لعدة ساعات بحضور ممثلي الهيئة العامة للرياضة.

ويأتي قرار الإدارة بدعوة المجلس لعمومية غير عادية، بعدما أرسل ابن مشعل خطابًا إلى مجلس الإدارة لطلب الاجتماع، عقب الخلاف بينهما مؤخرًا، بعدما هاجم الصائغ لاختلافهما في وجهات النظر حول إقالة مدرب الفريق الأول، برانكو.

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