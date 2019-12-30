عريس ينتقم من عروسه بعرض فيديو فاضح ليلة الزفاف

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

انتقم عريس من عروسه بأشد الطرق انتقامًا، حيث عرض لها في حفل زفافهما مقطع فيديو يوثق خيانتها مع أحد شباب العائلة.

وعرض الرجل مقطع فيديو مدته 5 دقائق على شاشة كبيرة أمام العائلة والأصدقاء لإذلال خطيبته، بعد اكتشاف خيانتها وخطيئتها.

وتظهر إحدى اللقطات العروسين وهما يسيران جنبًا إلى جنب أمام الضيوف، ثم يسمع الضيوف رسالة تقول لهم: الآن نحن بصدد عرض مقطع فيديو للعروس.

بعد عرض الفيديو الفاضح، وقف الرجل أمام عروسه موجهًا لها الحديث قائلًا: هل فكرتِ أنني لم أكن أعرف؟ ثم تطور الأمر بينهما إلى عراك ومشاجرة، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

وأثارت اللقطات غضبًا كبيرًا بين مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الصينية، واصفين رد الفعل بأنه قاسٍ وغير شريف.

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