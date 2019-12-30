عضو ذهبي نصراوي يرفض السخرية من الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أبدى عبدالعزيز بغلف عضو نادي النصر الذهبي، رفضه التام لسخرية أحد جماهير نادي النصر من نادي الاتحاد، بعد تعاقد العميد مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو غيل اليوم الاثنين.

وكان أحد الجماهير النصراوية قال في حساب الاتحاد الرسمي بتويتر: إلى الدرجة الأولى والحافظ الله.

ورد على الفور عبدالعزيز بغلف قائلًا: لا نتمنى للنادي الكبير الاتحاد وجماهيره الكبيرة ذلك، عتبنا فقط على بعض الإعلاميين.

وسبق للمتحدث الإعلامي السابق للنصر عبدالله بن زنان السخرية من الاتحاد بالموسم الماضي بسبب معاناته من سوء النتائج حيث قال في أبريل الماضي: سلامات، “نسيت وين كان فريقك في جدول ترتيب الدوري السعودي؟ فريقك يصارع على الهبوط حاليًا وفريقك ما فاز على النصر في الدوري من 2012، لا تنس حالك.

وجاء رد ابن زنان على بعض الإعلاميين المشجعين لنادي الاتحاد والذين سخروا من نادي النصر بعد خسارته يوم 13 أبريل الجاري أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدفين في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي.

ومن المقرر إقامة مباراة الاتحاد ضد نادي النصر ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في العاشر من يناير المقبل.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر حاليًا في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي، بينما يحتل النصر الصدارة برصيد 29 نقطة.

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