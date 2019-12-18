علاجات منزلية لتحسين وظائف الأمعاء

المواطن - متابعة

تعتبر صحة الأمعاء مهمة؛ لأنها مرتبطة بشكل تام بصحتنا العامة ورفاهيتنا، وهي موطن لـ100 تريليون من الكائنات الحية الدقيقة، والتي تسمى علميًّا بالميكروبيوتا.

وتتمثل مهمة الأمعاء الرئيسية في الهضم وامتصاص المواد الغذائية وإفراز الفضلات، كما تلعب القناة الهضمية دورًا رئيسيًّا في تعزيز الجهاز المناعي.

ونظرًا لأهمية الأمعاء، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا مجموعة من العلاجات المنزلية لإعادة ضبط صحة الجهاز الهضمي والأمعاء، على النحو التالي:

1- التفاح:

يحتوي التفاح على ألياف تسمى البكتين، والتي تعمل بمثابة بروبيوتيك في أمعائنا. ويساهم تناول التفاح في زيادة الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة الهامة التي تغذي البكتيريا المفيدة وتقلل من عدد البكتيريا الضارة في الأمعاء.

2- الماء الساخن مع الليمون:

يساعد تناول الماء الساخن مع الليمون في الحفاظ على رطوبة الجسم ويحسن من أداء الأمعاء خلال فصل الشتاء.

3- الخضروات المخللة:

قد يتطلب صنع الخضروات المخللة بعض الوقت ولكن العملية سهلة، ومن أفضل الخضروات التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي هي الملفوف والفجل. توفر لك الخضار المخللة الألياف والفيتامينات والمعادن، وجرعة يومية من البروبيوتيك.

4- الحبوب الكاملة:

الحبوب الكاملة هي الخيار الأفضل لتحسين صحة أمعائك بعد ليلة من الإفراط في تناول الطعام؛ فهي غنية بالألياف التي تساهم في تحسين أداء الأمعاء.