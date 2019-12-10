عمل الرياض يختتم برامجه وفعالياته بمناسبة يوم ذوي الإعاقة

المواطن - الرياض

اختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، سلسلة من البرامج الاحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة التي امتدت أسبوعًا، بدءًا من اليوم الثالث من ديسمبر بمشاركة مراكز التأهيل الشامل والخدمات المساندة ومركز الرعاية النهارية لحالات التوحد.

وأقيم مهرجان كبير احتضنته قاعة مجمع الوزارة بالدرعية، بحضور مدير عام فرع عمل وتنمية منطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي وعدد من قيادات الوزارة والفرع ومديري ومديرات ومنسوبي المراكز الإيوائية وعدد كبير من المهتمين والناشطين في المجالين الاجتماعي والإنساني، وكانت نجوميته البارزة لذوي الإعاقة.

وتضمن المهرجان العديد من الفقرات بدءًا بالقرآن الكريم ثم السلام الملكي والأناشيد الترحيبية التي أدتها مجموعة من الأطفال، بالإضافة إلى العرضة السعودية، وعرضًا مرئيًّا وقصص نجاح في تحدي الإعاقات رواها أشخاص من ذوي الإعاقات.

كما شهد المهرجان، كلمة للمدير العام الدكتور يوسف السيالي تحدث فيها عن اليوم العالمي ونشأته ومفهومه والهدف من إقامته، وعن الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عامةً وفرع منطقة الرياض على وجه الخصوص للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر مراكز التأهيل الشامل التي بلغ عددها 13 مركزًا.

وتجول الحضور في الأركان المصاحبة التي تمثل مراكز التأهيل ووحدات الخدمات المساندة، فيما جاء ختام البرامج والفعاليات من خلال يوم تعليمي صحي نظمته أقسام العلاج التأهيلي والبرامج والأنشطة والتدريب بمركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية بمشاركة نخبة من الممارسين الصحيين، وتخلله العديد من الكلمات والمحاضرات العلمية، بحضور ما يزيد على 57 من موظفي وموظفات الوزارة.

كما نظمت مراكز التأهيل الشامل بوادي الدواسر والمجمعة والزلفي والخرج وشقراء والملز والقدس ووحدات الخدمات المساندة في الرياض والدرعية فعاليات مماثلة.

وكانت برامج عمل وتنمية الرياض التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة قد انطلقت يوم الثلاثاء 3 ديسمبر.