عمومية اللجنة الأولمبية تُكرّم سلطان بن فهد

المواطن - محمد سمعه

كرّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير سلطان بن فهد رئيس اللجنة الأولمبية السابق بمنحه جائزة القائد الأولمبي المتميز، بعد جهوده الكبيرة من أجل خدمة الرياضة السعودية.

وجاء تكريم الأمير سلطان بن فهد على خلفية الاجتماع الثالث والعشرين للجمعية العمومية باللجنة الأولمبية الذي عُقد أمس الأربعاء.

وانتُخبت أضواء العريفي عضوًا لـ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، خلفًا للمستقيل محمد بن عبدالعزيز المنيع.

وحضر العديد من رؤساء الاتحادات الرياضية الجمعية العمومية العادية، التي شهدت إلقاء كلمة ترحيبية من الأمير عبدالعزيز الفيصل ذكر خلالها الأنشطة المستقبلية للجنة الأولمبية والاتحادات عام 2020.

يذكر أن الجمعية العمومية الـ23 للجنة الأولمبية أُقيمت بالصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

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