عودة دوري محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مباريات

المواطن - مروة نبيل

تعود مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للاستئناف بعد توقف دام لأكثر من أسبوعين، بثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الـ11.

الحزم ضد أبها

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة الحزم ضد أبها عند الساعة 3:20 مساء، على ملعب نادي الحزم، ويسعى الفريق الحزماوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط، فيما يطمح الفريق الأبهاوي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يقع أبها في المركز التاسع بنفس عدد النقاط.

الشباب ضد الرائد

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة الشباب ضد الرائد عند الساعة 5:45 مساء، ويطمح الليوث لتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير بعد توديع كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يسعى الفريق الريداوي لتحسين نتائجه.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الرائد صاحب المركز العاشر.

الوحدة ضد العدالة

ويلعب الوحدة ضد العدالة عند الساعة 7:45 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ويسعى فرسان مكة لمواصلة انتصاراته، فيما يسعى الفريق الضيف لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، فيما يقع العدالة في المركز الـ14 برصيد 8 نقاط.