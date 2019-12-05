فاردي يستعيد بريقه مع ليستر سيتي

المواطن - مروة نبيل

استعاد جيمي فاردي تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي خلال منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاردي يتألق

وواصل فاردي هز الشباك، وسجل هدفًا في مباراة ليستر سيتي ضد واتفورد بالأمس، ليقود فريقه لتحقيق الفوز بهدفين دون رد في المواجهة التي أُقيمت على ملعب “كينج باور”، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بالمستوى الذي يُقدمه فاردي مع ليستر سيتي خلال الفترة الأخيرة، حيث رفع رصيده إلى 50 هدفًا في مبارياته فريقه التي أُقيمت على ملعب “كينج باور” في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت شبكة “أوبتا”، أن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي حقق رقمًا قياسيًا، حيث إنه سجل الـ50 هدفًا خلال 96 مباراة فقط.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، أن فاردي أصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، منذ تولي المدير الفني برندان رودجرز مهمة تدريب فريق ليستر سيتي الموسم الرياضي الماضي.

وأحرز فاردي منذ ذلك الوقت 22 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما أحرز نجم ليفربول ساديو ماني ومهاجم أرسنال أوباميانج 16 هدفًا.

وتمكن فاردي من تسجيل 9 أهداف في آخر 7 مباريات لعبها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستر سيتي

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي مستوى مميزًا خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الرياضي الحالي، ليُعيد إلى الأذهان أدائه المميز في موسم تتويجه باللقب.

وخاض ليستر سيتي 15 مباراة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويحتل المركز الثاني برصيد 35 نقطة من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في مواجهتين والخسارة في مثلهما.