فرانس تيمرمانز: بريطانيا مرحب بها دائماً في الاتحاد الأوروبي

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال النائب التنفيذي لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز، إن بريطانيا سيظل مرحباً بها دائمًا في الاتحاد الأوروبي بعد خروجها.

وتابع فيما وصفته صحيفة الإندبندنت البريطانية بـ رسالة حب إلى المملكة المتحدة أنه يعترف أن الكثير من الأضرار غير الضرورية وقعت على كلا الجانبين خلال مفاوضات الخروج المريرة ويخشى أن يتبعها المزيد.

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه بوريس جونسون لقطع العلاقات القانونية مع الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير بعد فوزه بأغلبية أصوات المحافظين لم يحدث مثلها منذ فوز مارغريت تاتشر الأخير في صندوق الاقتراع.

ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بشأن العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشكل جدي في الشهر التالي، حيث يحاول الجانبان التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة قبل الموعد النهائي الصارم لـ جونسون في ديسمبر 2020.

وقال تيمرمانز للغارديان: قرار مغادرة بريطانيا بفطر قلبي، أشعر بالحزن لأن أحد أفراد عائلتنا يريد قطع علاقاته معنا، لكني أحترم هذا القرار، وفي الوقت نفسه، أشعر بالراحة بفكرة أن الروابط الأسرية لا يمكن قطعها حقًا، وسوف نرحب دائمًا بالعودة.

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