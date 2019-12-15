فوز #الهلال على #فلامنغو يضمن ثلاث ألقاب لزعيم آسيا

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة غاية في الأهمية عند مواجهة نادي فلامنغو البرازيلي في دور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية بعد غد الثلاثاء.

ويطمح نادي الهلال إلى الحصول على ثلاثة ألقاب جديدة في حال اجتياز عقبة نادي فلامنغو بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وإذا فاز الهلال على فلامنغو فسيكون الزعيم أول بطل آسيوي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية في تاريخه كحامل للقب دوري أبطال آسيا.

وأول ناد سعودي يتأهل لنهائي مونديال الأندية، حيث لم يستطع النصر أو الاتحاد تحقيق هذا الإنجاز، كذلك إذا تأهل الهلال للنهائي فسيكون أول ناد سعودي يضمن التتويج بميدالية في كأس العالم للأندية.

وكان الهلال ضمن تأهله لدور نصف النهائي ومواجهة بطل أمريكا الجنوبية، بعد فوزه بالأمس على نادي الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد سجله اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة.

وقبل المباراة، حرص اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال على توجيه رسالة خاصة إلى البرتغالي جورجي جيسوس مدرب نادي فلامنغو البرازيلي.

وكتب غوميز عبر حسابه في تويتر لجيسوس مدرب فلامنغو: خلال العشاء وعدت جيسوس أن الهلال سيلاقي فلامنغو في المونديال وهذا سيكون أمرًا رائعًا للغاية.

وأضاف غوميز: سيكون شرفًا كبير لي مواجهتك جيسوس أنت وفريقك فلامنغو، وأتمنى أن تكون مباراة كبرى، أراك أستاذي.