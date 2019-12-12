فونيني يفوز على إيسنر في #كأس_الدرعية_للتنس

المواطن - مروة نبيل

نجح الإيطالي فابيو فونيني في تحقيق الفوز على نظيره الأمريكي جون إيسنر في أولى مباريات بطولة كأس الدرعية للتنس المقامة في ميدان الدرعية.

وظهر الإيطالي فونيني بمستوى مميز خلال المباراة، وتغلب على إيسنر بمجموعتين دون رد، بواقع 7/6 و6/4، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس الدرعية للتنس.

وسينتظر فونيني الفائز من مباراة السويسري ستان فافرينكا والفرنسي جايل مونفيس، لمواجهته في نصف نهائي كأس الدرعية للتنس غدًا الجمعة، فيما يواجه إيسنر الخاسر من المواجهة ذاتها.

وتضم قائمة المشاركين في النسخة الأولى من بطولة كأس الدرعية للتنس كلًا من؛ السويسري ستان فافرينكا، الروسي دانييل ميدفيدف، الإيطالي فابيو فوجيني، البلجيكي دافيد جوفين.

ويُشارك في كأس الدرعية للتنس أيضًا، كل من؛ الأمريكي جون إيسنر، والألماني يان لينارد ستراف، بالإضافة إلى الثنائي الفرنسي لوكاس بويل وجاييل مونفيس.