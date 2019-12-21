فيديو.. آخر المربعانية أبرد أيام السنة.. تزرق الأجساد من البرد

المواطن - الرياض

قال د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن البرد الحاصل الآن يسمى البرد الإزيرق، وسمي بهذا نسبة إلى زرقة السماء وقيل نسبة إلى زرقة الأجساد من البرد.

وأضاف الزعاق، أن أبرد أيام السنة هي آخر أيام المربعانية وأول أيام الشبط، وبرد المربعانية ينبعث من باطن الأرض وبرد الشبط يتشعشع من وجه السماء.

وتابع الدكتور خالد الزعاق قائلا إن هذه الفترة هي الأيام الأبرد على مدار السنة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة فيما تأثر الرياح الشرقية على منطقتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، وسماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

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