فيديو.. آخر المربعانية أبرد أيام السنة.. تزرق الأجساد من البرد
ينبعث البرد من باطن الأرض ويتشعشع من وجه السماء

فيديو.. آخر المربعانية أبرد أيام السنة.. تزرق الأجساد من البرد

2019/12/21
الساعة 1:56 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

قال د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن البرد الحاصل الآن يسمى البرد الإزيرق، وسمي بهذا نسبة إلى زرقة السماء وقيل نسبة إلى زرقة الأجساد من البرد.

وأضاف الزعاق، أن أبرد أيام السنة هي آخر أيام المربعانية وأول أيام الشبط، وبرد المربعانية ينبعث من باطن الأرض وبرد الشبط يتشعشع من وجه السماء.

وتابع الدكتور خالد الزعاق قائلا إن هذه الفترة هي الأيام الأبرد على مدار السنة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة فيما تأثر الرياح الشرقية على منطقتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، وسماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

 

تابعنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • كراني: الشتاء يحل بحرارة بين المد والجزر.. احذروا البرودة
    •
  • الزعاق: مربعانية الشتاء تبدأ بعد أسبوع
    •
  • دخول منزلة الزبانا وهجوم البرد اليوم
    •
  • مشهور لـ”المواطن” : أمطار وبرد بهذه المناطق
    •


    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :