فيديو.. إصابة أشخاص في ثوران بركان بـ #نيوزلندا

المواطن - متابعة

قالت مسؤولة محلية في نيوزيلندا، اليوم الاثنين، إن عدداً من الأشخاص أصيبوا إثر ثوران بركان “وايت آيلاند”.

وذكرت السلطات أن نشاط البركان بدأ نحو الساعة 2:30 بالتوقيت المحلي.

ويقع البركان على بعد 50 كيلومتراً من الساحل الشرقي لجزيرة نورث آيلاند.

وقالت جودي ترنر رئيسة بلدية مدينة فاكاتاني: “توجد بعض الإصابات ونهتم بإعادة هؤلاء المصابين ونقلهم لمستشفى”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وذكرت مجموعة ستاف الإخبارية على الإنترنت، أن ما يصل إلى 20 شخصاً ربما كانوا في وايت آيلاند وقت ثوران البركان الذي يعد أحد أنشط البراكين في البلاد.