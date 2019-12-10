فيديو.. التويجري: تحدي البطالة الهم الأول للقيادة والمنظومة بلا استثناء
أكد أن القطاعات الجديدة مثل الترفيه ستقلل البطالة

فيديو.. التويجري: تحدي البطالة الهم الأول للقيادة والمنظومة بلا استثناء

2019/12/10
الساعة 11:23 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط أن القطاعات الجديدة مثل الترفيه ستساعد على خفض نسبة البطالة.

وأضاف التويجري خلال فعاليات ملتقى ميزانية 2020، أن تحدي البطالة يعتبر الهم الأول للقيادة الرشيدة، والمنظومة بلا استثناء.

وتابع وزير الاقتصاد والتخطيط “نعمل عن قرب في وزارة العمل ولا يمكن أن ننظر إلى الحل في منظور البطالة بجزئيات، ولكن بشمولية، نتحدث عن سوق العمل ومهارات سوق العمل والقطاع الخاص المنتج، منظومة كبيرة جدا هي الحل لموضوع البطالة”.

وأشار التويجري إلى أن استراتيجية سوق العمل في 2019 ستعالج كل هذه المواضيع وأكثر.

 

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