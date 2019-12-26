فيديو .. الحزم يُباغت الهلال بهدف حمزي

المواطن - محمد سمعه
تمكن اللاعب منصور حمزي من افتتاح التسجيل لنادي الحزم في شباك الهلال في الدقيقة الثالثة والخمسين من عمر المباراة بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
د53’ هدف للحزم! ⚽#منصور_حمزي يفتتح التسجيل#الحزم 1 : 0 #الهلال#الحزم_الهلال
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/mC4E2jUpqE
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 26, 2019
وسجل حمزي الهدف بعد تصويبة مخادعة ارتطمت في جسد أحد لاعبي الهلال لتخدع الحارس عبدالله المعيوف وتسكن الشباك.
ويحتل نادي الهلال حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، حيث تُعد مباراة الحزم هي المباراة الأولى المحلية للهلال بعد نهاية مشواره بالتتويج بدوري أبطال آسيا واللعب في كأس العالم للأندية خلال الفترة الأخيرة.
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