فيديو .. الحزم يُباغت الهلال بهدف حمزي
في الدوري السعودي

فيديو .. الحزم يُباغت الهلال بهدف حمزي

2019/12/26
الساعة 9:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

تمكن اللاعب منصور حمزي من افتتاح التسجيل لنادي الحزم في شباك الهلال في الدقيقة الثالثة والخمسين من عمر المباراة بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل حمزي الهدف بعد تصويبة مخادعة ارتطمت في جسد أحد لاعبي الهلال لتخدع الحارس عبدالله المعيوف وتسكن الشباك.

ويحتل نادي الهلال حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، حيث تُعد مباراة الحزم هي المباراة الأولى المحلية للهلال بعد نهاية مشواره بالتتويج بدوري أبطال آسيا واللعب في كأس العالم للأندية خلال الفترة الأخيرة.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • فيديو .. الحزم يُباغت الهلال بهدف حمزي
    •
  • نفاد تذاكر مباراة #الحزم_الهلال
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :