فيديو.. حادث مروع لقطار بضائع عملاق 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

خرج قطار شحن بضائع عن مساره أثناء عبوره جسراً يقطع نهر بوتوماك الذي يقع بالولايات المتحدة الأمريكية، ما تسبب بسقوطه في الماء، في حادث مروع وثقته كاميرات طائرة دون طيار.

#Breaking Video: CSX FREIGHT TRAIN DERAILMENT in #HarpersFerry on the Winchester & Potomac Railroad Bridge @ 3:30AM, NO injuries, locomotive remained on track. Recovery crews are working to secure dangling train cars #BreakingNews @nbcwashington @TomLynch_ pic.twitter.com/fhflDZNb9f

— Brad Freitas (@Chopper4Brad) December 21, 2019