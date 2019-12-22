فيديو.. حادث مروع لقطار بضائع عملاق 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

خرج قطار شحن بضائع عن مساره أثناء عبوره جسراً يقطع نهر بوتوماك الذي يقع بالولايات المتحدة الأمريكية، ما تسبب بسقوطه في الماء، في حادث مروع وثقته كاميرات طائرة دون طيار.

#Breaking Video: CSX FREIGHT TRAIN DERAILMENT in #HarpersFerry on the Winchester & Potomac Railroad Bridge @ 3:30AM, NO injuries, locomotive remained on track. Recovery crews are working to secure dangling train cars #BreakingNews @nbcwashington @TomLynch_ pic.twitter.com/fhflDZNb9f — Brad Freitas (@Chopper4Brad) December 21, 2019

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، فالعديد من عربات القطار سقطت في المياه، ولا يزال سبب انحراف القطار عن مساره غير معلوم.

وذكر قسم العلاقات العامة بمقاطعة واشنطن، أن إدارة الطوارئ تراقب مستجدات المشهد أولا بأول، مؤكدًا أنه لم تقع أي إصابات بسبب الحادث، لكنه تسبب في تعليق حركة السكة الحديدية التي كان يسير عليها القطار.

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