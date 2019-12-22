فيديو.. حادث مروع لقطار بضائع عملاق 
في الولايات المتحدة

فيديو.. حادث مروع لقطار بضائع عملاق 

2019/12/22
الساعة 12:15 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

خرج قطار شحن بضائع عن مساره أثناء عبوره جسراً يقطع نهر بوتوماك الذي يقع بالولايات المتحدة الأمريكية، ما تسبب بسقوطه في الماء، في حادث مروع وثقته كاميرات طائرة دون طيار.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، فالعديد من عربات القطار سقطت في المياه، ولا يزال سبب انحراف القطار عن مساره غير معلوم.

وذكر قسم العلاقات العامة بمقاطعة واشنطن، أن إدارة الطوارئ تراقب مستجدات المشهد أولا بأول، مؤكدًا أنه لم تقع أي إصابات بسبب الحادث، لكنه تسبب في تعليق حركة السكة الحديدية التي كان يسير عليها القطار.

 

 

 

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