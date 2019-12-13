فيديو.. حريق في مبنى تابع للمخابرات بـ #السودان

المواطن - متابعة

اندلع مساء أمس الخميس حريق جزئي في قسم الصيانة بالورشة المركزية لصيانة المركبات بجهاز المخابرات العامة السوداني، بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري (شمال العاصمة).

ونقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، عن الناطق الرسمي باسم جهاز المخابرات العامة، قوله إن الحريق سببه احتكاك حدث أثناء صيانة أحد المحركات، لافتًا إلى أنه امتد ليشمل مخزنًا لقطاع الغيار.

وأشار إلى أن وحدة الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة على الحريق بكل احترافية وسرعة، مما ساهم في منع تمدده في بقية أجزاء الورشة، والمباني المجاورة، ودون أن تكون هناك خسائر في الأرواح أو إصابات.

وقال إن رئيس جهاز المخابرات الفريق أول أبو بكر دمبلاب، تفقد موقع الحادث، واطمئن على سلامة العاملين فيه.