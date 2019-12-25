فيديو.. رئيس الجزائر يبكي قايد صالح

المواطن - متابعة

شيع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، رئيس الأركان الجزائري الراحل، أحمد قايد صالح الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي إثر أزمة قلبية.



وقرأ الرئيس الجزائري الفاتحة ترحمًا على روح فقيد الجزائر الذي انتقل إلى جوار ربه بعد أيام قليلة من تسليمه السلطة إلى الرئيس المنتخب.

وتجمع آلاف الجزائريين يوم الأربعاء لتشييع قائد الجيش القوي في البلاد الذي شارك في حرب الاستقلال عن فرنسا وهو شاب وأصبح هذا العام الزعيم الفعلي للبلاد بعدما قاد البلاد في ظل ظرف بالغ الصعوبة.

يذكر أن الفريق قايد صالح هو أحد أهم قادة الجيش الجزائري المخضرمين، وقد انضم إلى الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي في سن مبكرة حين كان عمره 17 عامًا.

وترقى قايد صالح في السلك العسكري وتولى في مسيرته الطويلة العديد من المهام، وعين عام 1994 قائدًا للقوات البرية الجزائرية، فيما عين رئيًسا لأركان الجيش الوطني الشعبي عام 2006، كما أصبح نائبًا لوزير الدفاع في سبتمبر 2013.

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