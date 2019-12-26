فيديو .. عسلة يكشف تصرفًا مستهجنًا في مباراة الحزم والهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف الحارس الجزائري مالك عسلة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم عن تصرف مستهجن حدث معه بـ مباراة الحزم والهلال التي أُقيمت أمس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالجولة الثالثة عشرة.

مالك عسلة – لاعب ⁧#الحزم⁩:

التعادل بطعم الخسارة.. كان يمدينا نأخذ الثلاث نقاط.. وأحد أفراد طاقم #الهلال "سب أمي" وهذا سبب غضبي. ⁧#الهلال_الحزم_الدوري⁩ pic.twitter.com/9YtgeeqK5g — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 26, 2019

وقال عسلة بعد مباراة الحزم والهلال: تعرضت لتصرف مستهجن بعد المباراة وهو قيام أحد أفراد طاقم الهلال بسب والدتي وهذا ما أغضبني بقوة.

وأضاف عسلة: التعادل في مباراة الحزم والهلال بطعم الهزيمة لنا وكنا نستحق الفوز، خاصة أن الحزم لم يقدم أداءً جيدًا في ثلاث مباريات قبل لقاء الهلال ولكن الحمد لله على التعادل والقادم سيكون أفضل.

يذكر أن مباراة الحزم والهلال شهدت إحراز اللاعب منصور حمزي الهدف الأول لفريق الحزم بالدقيقة الثالثة والخمسين، بينما سجل النجم الإيطالي سيباستيان جيوفنكو هدف التعادل للهلال بالدقيقة الحادية والتسعين.

من ناحية أخرى، أعطت مباراة الحزم والهلال التي أُقيمت أمس الخميس في الجولة الثالثة عشرة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جرس إنذار للأزرق حول مدى قدرته على المنافسة على لقب الدوري بالموسم الجاري.

ومع غياب اللاعب البيروفي أندري كاريلو عن مباراة الحزم والهلال، أظهرت المباراة الضعف الهجومي للفريق الهلالي بجانب غياب الخطورة التامة من قبل المهاجم السوري عمر خربين، كما أن الفرنسي بافيتيمبي غوميز لم يكن في أفضل حالاته.

وقدمت مباراة الحزم والهلال، هدية للفريق الهلالي بضرورة التركيز على ضم مهاجم جيد كبديل للسوري عمر خربين في حال استقرت الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل على التفريط فيه في الميركاتو الشتوي، بجانب وجود جرس إنذار بأنه في حال عدم الاهتمام بتدعيم الفريق في ميركاتو يناير، فقد يفقد الهلال الفرصة في المنافسة على لقب الدوري.

كما أن مباراة الحزم والهلال شهدت تألقًا من قبل اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو الذي سجل هدف التعادل بطريقة جميلة، قد تجعل الجماهير الهلالية تُفكر في الإبقاء على اللاعب، بعدما انتقدت بعض من الجماهير الزرقاء أداء جيوفنكو ببطولة كأس العالم للأندية.

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