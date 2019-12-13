فيديو .. غوميز يُثير الرعب قبل مباراة الترجي

المواطن - محمد سمعه

كشف الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال، موقفه النهائي حول مشاركته أمام نادي الترجي التونسي غدًا السبت في كأس العالم للأندية.

وقال غوميز في تصريحات إعلامية خلال تدريبات الهلال الختامية: إنه بذل جهدًا كبيرًا للحاق بالمباراة، ولكنه لم يستطع الشفاء من الإصابة التي لحقت بيده، مضيفًا أنه غير جاهز لمواجهة بطل إفريقيا.

وتأتي تصريحات غوميز لتُثير رعب الجمهور الهلالي، الذي صُدم اليوم أيضًا بتأكد غياب اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو عن مباراة الترجي؛ بسبب نزلة معوية تعرض لها.

وستُقام مباراة الهلال والترجي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في مدينة الدوحة القطرية.

ويسعى الهلال، بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور نصف النهائي، ومواجهة نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

وقال محمد الشلهوب نجم الهلال عن مباراة الترجي: “بالنسبة لي فإن الفرق التونسية دائمًا قوية، وأنا أذكر خوض العديد من المواجهات الصعبة أمام أندية تونسية، وكذلك حتى على مستوى المنتخبات الوطنية”.

أما المدرب الروماني رازفان لوشيسكو فتحدث عن المباراة قائلًا: “هذه المباراة بالنسبة لنا نكون أو لا نكون! وهي المباراة الأهم لفريقنا في كأس العالم للأندية”.

وأضاف مدرب الهلال: “شاهدنا الترجي ونعرف أنه فريق جيد من الناحية البدنية ويمتلكون خبرة كبيرة جدًّا وثقة عالية، ولكن لدنيا أيضًا دافع قوية وفريق كبير، وسنخوض المباراة بمثابة نهائي”.