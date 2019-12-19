فيديو.. قلة شرب الماء والتدخين عادات تدمر الكبد
التدخين وراء نصف حالات سرطان الكبد

فيديو.. قلة شرب الماء والتدخين عادات تدمر الكبد

2019/12/19
الساعة 5:12 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - متابعة

الكبد أحد أهم وأكبر أعضاء الجسم وللمحافظة عليه سليمًا بعيدًا عن الأمراض يجب تجنب العوامل التي يمكن أن تدمر صحته.

ويرى الخبراء أن قلة شرب الماء يمكن أن تؤثر على الكبد حيث تقلص من قدرة الكبد على التخلص من السموم، وبالرغم من تباين الآراء حول كمية المياه التي يجب أن نشربها يوميًا إلا أن الحد الأدنى المطلوب هو ما يعادل لترين / يوميًا.

أما التدخين فله العديد من الأضرار المعروفة إلا أن تليف الكبد هو أحد الأمراض الخطيرة التي ترجع بشكل أو آخر إلى التدخين كما أن نصف حالات سرطان الكبد سببها التدخين.

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