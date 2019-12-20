فيديو .. ما قصة غضب جماهير النصر من أحد الإعلاميين ؟

المواطن - محمد سمعه

أبدت جماهير نادي النصر- مؤخرًا- غضبها من الإعلامي الأردني محمد عواد الناقد الحصري لـ برنامج كورة المذاع على قناة روتانا خليجية، وذلك بعد أن تحدث عنهم بطريقة اعتبرها البعض من النصراويين بأنها طريقة غير لائقة.

ومن خلال فيديو متداول عبر موقع تويتر قال محمد عواد: إنه مندهش من طريقة جماهير النصر في التشجيع، حيث قال بأن أيديولوجية التفكير لديهم تعتمد على تشجيع الأندية المظلومة خارج المملكة التي لا تأخذ حقها مثل الزمالك المصري والوحدات الأردني.

وقال محمد عواد: إنه بحديثه مع بعض الجماهير النصراوية، اندهش وقال بأنه لم يقابل في حياته أيًّا من جماهير الأندية العربية التي تُفكر مثلما يفكر جمهور النصر حسب اعتقاده.

وعلى الفور أبدت جماهير النصر غضبها من تعليق الإعلامي الأردني محمد عواد عليها، حيث أطلقت وسم “محمد عواد يُسيء لجمهور النصر”، الذي بدأ التفاعل معه بسرعة الصاروخ في تويتر بالسعودية.

وفي وقت سابق، حرص المعلق والإعلامي الرياضي خالد الحدي على تقديم اعتذاره لجماهير النصر، وذلك بعد أن تحدث مسبقًا عن تأهل النصر لكأس العالم للأندية عام 2000 بالترشيح وليس من خلال التتويج ببطولة.

وقال الحدي في رسالة مُوجهة إلى جماهير النصر: أعتذر منكم جماهير الشمس العالمي عن حديثي عن عالمية النصر، لقد قلت الحديث بشكل عفوي ولم أقصد شيئًا على الإطلاق.

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