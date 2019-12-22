فيديو .. مقارنة المريسل بين الدوسري وصلاح تُثير الجدل

المواطن - محمد سمعه

أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” وذلك بعد أن ذكر أن سالم الدوسري نجم الهلال أفضل من المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وتحدث المريسل لقناة 24 الرياضية قائلًا: بالنسبة لي أرى أن سالم الدوسري أفضل من صلاح، وطالما أن هذا واقع فهذا أيضًا يتفق مع قولنا إن يوسف الثنيان أفضل من ميسي، وأن نواف العابد أفضل من اللاعب ديفيد بيكهام.

وعبر عدد من الجماهير الهلالية عبر تويتر عن دهشتهم من قول المريسل، حيث تحدثوا عن مدى الأجواء الاحترافية التي يعيش فيها محمد صلاح في أوروبا مثل النظام الغذائي والالتزام بالتدريبات، مضيفين أنه رغم نجومية سالم الدوسري ولكن صلاح يظل نموذجًا وحلمًا لأي لاعب عربي.

وأشار البعض إلى أن اللاعب السعودي بحاجة إلى تطوير عقليته أكثر وأكثر ليحترف في الدوريات الأوروبية الكبرى مثل الدوري الإنجليزي والإسباني وغيرها.

جدير بالذكر أن محمد صلاح تُوج بالأمس بلقب كأس العالم للأندية مع نادي ليفربول الإنجليزي على حساب فريق فلامنغو البرازيلي، ونال لقب أفضل لاعب في البطولة.

وساهم سالم الدوسري في حصول الهلال على المركز الرابع ببطولة مونديال الأندية وفي مشاركته الأولى.

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