فيديو.. ميدان الدرعية جاهز لبطولة #كأس_الدرعية_للتنس

المواطن - مروة نبيل

أصبح ميدان الدرعية جاهزًا لاستقبال منافسات بطولة كأس الدرعية للتنس بمشاركة 8 من أفضل اللاعبين في العالم.

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يظهر جاهزية ميدان الدرعية لاستقبال البطولة بعد تزيينه بأرضية التنس بعد أيام من احتضانه نزال الدرعية التاريخي.

وتُقام منافسات بطولة كأس الدرعية للتنس خلال الفترة من 12 حتى 14 ديسمبر الجاري، وتضم قائمة المشاركين كلًا من؛ السويسري ستان فافرينكا، الروسي دانييل ميدفيدف، الإيطالي فابيو فوجيني، البلجيكي دافيد جوفين.

ويُشارك في كأس الدرعية للتنس أيضًا، كل من؛ الأمريكي جون أيسنر، والألماني يان لينارد ستراف، بالإضافة إلى الثنائي الفرنسي لوكاس بويل وجاييل مونفيس.