فيديو.. وزير المالية يرد على “المواطن” بشأن التحول الرقمي في 2020
أكد أن المملكة حققت قفزات كبيرة في هذا الشأن

فيديو.. وزير المالية يرد على “المواطن” بشأن التحول الرقمي في 2020

2019/12/09
الساعة 9:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - هاشم القرني - الرياض

أجاب وزير المالية، محمد الجدعان، على سؤال “المواطن” بشأن التحول الرقمي في 2020 ومدى تحقيق ذلك في الميزانية.

وقال الجدعان ردًّا على “المواطن“: إن الحكومة حققت قفزات كبيرة في التحول الرقمي، ضاربًا مثلًا بوزارة الصحة وإطلاق منصة موعد التي يستطيع المواطن أن يحجز موعدًا له، حيث تم عمل 20 مليون موعد من خلال هذه المنصة.

في سياق متصل، قال وزير المالية، محمد الجدعان: إنه تم تخصيص مبلغ 193 مليار ريال لقطاع التعليم في ميزانية 2020.

ويعتبر مخصص التعليم إشارة واضحة وصريحة لاهتمام المملكة بهذا القطاع الهام والحيوي بهدف الاستثمار في الأجيال الجديدة، وهو ما يعتبر أساس أي تنمية حقيقية وتراهن عليه القيادة في السنوات الأخيرة.

وبحسب ميزانية 2020، تم تخصيص 98 مليار ريال للموارد الاقتصادية، و28 مليار ريال للإدارة العامة، و141 مليارًا للبنود العامة، و56 مليارًا للتجهيزات الأساسية والنقل.

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