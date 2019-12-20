فيديو وصور.. حفل ميدل بيست الموسيقي “ولعها صح”

المواطن - الرياض

الأجواء الحماسية وتفاعل الجماهير مع الموسيقى والعروض الفنية كان أبرز ما يميز حفل ميدل بيست الموسيقي الأول الذي أقيم أمس ضمن فعاليات موسم الرياض.

واستقطب الحفل الذي أقيم ليلة أمس أكثر من أكير من 130 ألف مشاهد، في مشهد أقل ما يوصف بأنه حلم كان بعيد المنال لكنه تحقق أخيرًا.

وبدأت عروض أكبر مسارح المهرجان مسرح THE BIG BEAST، عند الساعة 7:00 مساءً أمس بالتوأم الموسيقي SIMI HAZE، ثم تلا ذلك عرض الدي جيه الإيطالي MARCO CAROLA.

أما الدي جي الجنوب إفريقي BLACK COFFEE، فقد أشعل الأجواء على مدار ساعة تلتها فقرة B2B لمدة ساعة كاملة، ثم توالت بعدها عروض RICK ROSS وSWIZZ BEATZ، وR3HAB، وTIËSTO، وMARTIN GARRIX.

يأتي هذا فيما لم يتمكن العديد من المواطنين من الحصول على تذاكر لحفل الليلة التي نفذت في وقت مبكر من يوم أمس.

وانطلقت فعاليات مهرجان ميدل بيست أمس الخميس 19 ديسمبر، ويستمر حتى السبت 21 ديسمبر 2019م، ويدعم المهرجان العديد من المواهب السعودية، التي تقدم نفسها لزوار المهرجان الأضخم في الشرق الأوسط لأول مرة على المسرح.

يذكر أن مهرجان ميدل بيست أطلق موقعه الإلكتروني: (هنا)، والذي يوفر لزواره كل المعلومات الخاصة بالمهرجان، وذلك عبر أقسام متنوعة تشمل كل الفعاليات مع إتاحة الحجز الإلكتروني للتذاكر.

ويتميز موقع مهرجان ميدل بيست الإلكتروني بسهولة الاستخدام، حيث تبرز في واجهة الموقع الأولى 7 قوائم، كلها تحمل معلومات لزوار المهرجان، تشمل برامج الفعاليات اليومية في المسارح الخمسة المتواجدة فيه، إضافة إلى أنه بإمكان الزوار من خارج المملكة الاطلاع على طريقة الحصول على التأشيرة السياحية من خلال المعلومات التي يقدمها الموقع، وأيضًا الروابط التي يوفرها للمستخدمين، لتسهيل عملية الحصول على التأشيرة وزيارة المهرجان والاستمتاع به.

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