فيفا تعليقًا على الشوط الأول: سيطرة هلالية وتقدم مستحق

المواطن - مروة نبيل

تغنى حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء الفريق الأول بنادي الهلال خلال أحداث الشوط الأول من مباراته ضد فلامنغو البرازيلي.

ويلعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي- الآن- على إستاد خليفة الدولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019 في الدوحة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدف دون رد سجله سالم الدوسري.

وعلق حساب فيفا الرسمي على تألق الزعيم قائلًا: “نصف النهائي- نهاية الشوط الأول، فلامنغو 0/ 1 الهلال.. سيطرة هلالية وتقدم مستحق لبطل آسيا.. مع تحيات سالم الدوسري”.

وفرض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سيطرتهم على معظم فترات الشوط الأول، ونجحوا في تشكيل خطورة على مرمى فريق فلامنغو البرازيلي، ليقترب الزعيم من خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2019.