فيفا يحتفل بـ اليوم العالمي للغة العربية

المواطن - مروة نبيل

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على الاحتفال بمنافسات اليوم العالمي للغة العربية عبر حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

اليوم العالمي للغة العربية

ونشر حساب فيفا الرسمي الناطق بالعربية على “تويتر”، صورة خاصة لاحتفالات اليوم العالمي للغة العربية وهنأ جماهيره في جميع أنحاء العالم بهذه المناسبة من خلال أبيات شعر.

وعلق قائلًا: “بكِ تاجُ فخري وانطلاقُ لساني.. ومرورُ أيامي ودفءُ مكاني.. لغة الجدودِ ودربُنا نحوَ العُلا.. وتناغمُ الياقوتِ والمَرجان (عبد الرزاق الدرباس).. فريق عمل FIFA عربي يهنئكم جميعًا في الوطن العربي الكبير وحول العالم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر”.

ويوافق، 18 ديسمبر، اليوم العالمي للغة العربية الذي اعتمدته الأمم المتحدة بعد صدور قرار الجمعية العامة عام 1973، لإدخال العربية إلى لغات المنظومة الأممية المعتمدة، بجانب كل من؛ الإنجليزية، الصينية، الإسبانية، الفرنسية والروسية.