في دقيقتين .. الرائد يُسقط الاتفاق بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، في الفوز على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح الرائد، التسجيل في المباراة عبر اللاعب دجوم بالدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وتعادل اللاعب هزاع إبراهيم الهزاع للاتفاق بالدقيقة الثامنة والأربعين.

وخلال المباراة، سجل فريق الاتفاق الهدف الثاني عبر صالح العمري بالدقيقة الحادية والسبعين.

ونجح نادي الرائد بعد ذلك في إضافة الهدف الثاني عبر رائد الغامدي بالدقيقة الثامنة والسبعين.

وفي الدقيقة الثمانين، نجح الرائد في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب محمد فلاح السهلي ليفوز الرائد بثلاثية مقابل هدفين.

وأصبح رصيد الرائد بعد الفوز 20 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب.

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