في مباراة أستون فيلا ضد ليفربول .. الصغار سقطوا بـ الاختبار

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة أستون فيلا ضد ليفربول، أمس الثلاثاء، في بطولة كأس الرابطة للمحترفين الإنجليزية” كاراباو كب”، بفوز أستون فيلا العريض بخماسية دون رد، في دور الثمانية بالبطولة.

ولم ينجح صغار الريدز في تجاوز اختبار مباراة أستون فيلا ضد ليفربول، حيث تقدم اللاعب كورنو هوريان بالهدف الأول لأستون فيلا بالدقيقة الخامسة عشرة، ثم أضاف المصري أحمد المحمدي الهدف الثاني بالدقيقة السابعة عشرة.

وخلال أحداث الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ضد ليفربول، أضاف اللاعب جوناثان كودجيا الهدف الثالث والرابع في الدقيقتين الـ37 والـ45 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ضد ليفربول، بتقدم نادي أستون فيلا برباعية دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة أستون فيلا ضد ليفربول، تمكن اللاعب ويسلي مورايس من إضافة الهدف الخامس لأستون فيلا بالدقيقة التسعين.

وكان المدرب يورجن كلوب مدرب الريدز ألمح مرارًا وتكرارًا خلال تصريحاته إلى أن الريدز سينسحب من مباراة أستون فيلا ضد ليفربول لأن الفريق لن يستطيع المشاركة بنفس اللاعبين في اللقاء المقام في إنجلترا ثم يسافر بعدها لقطر لخوض لقاء مونتيري.

وتنص قوانين البطولة المنظمة من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على أن الفريق المنسحب سيتعرض لعقوبات وغرامات مالية؛ مما يعني أن الريدز كان مضطرًّا للعب مباراة أستون فيلا ضد ليفربول.

وبالتالي فإن المنطق قال: إن الريدز خاض مباراة أستون فيلا ضد ليفربول بعناصر شابة تصل أعمارها إلى 18 عامًا و21 عامًا مع سفر الفريق الأول المكون من 20 لاعبًا، وهم القوام الأساسي لليفربول إلى قطر للمشاركة أمام مونتيري ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وافق على اقتراح فريق الريدز بـ خوض مباراة أستون فيلا ضد ليفربول، وهو اللعب بالفريق الثاني لليفربول في المباراة مع سفر الفريق الأول بقوامه وعناصره الأساسية إلى الدوحة لمواجهة نادي مونتيري.