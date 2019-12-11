في مقر الإقامة .. الابتسامة ترسم ملامح نجوم #الهلال

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة نادي الهلال إلى قطر أمس الأربعاء، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الترجي التونسي بعد غد السبت في دور الثمانية بالبطولة العالمية.

وعرض حساب الهلال عبر تويتر صورًا من وصول بعثة أزرق العاصمة إلى مقر الإقامة في مدينة الدوحة، حيث تعلو الابتسامة شفاه نجوم الأزرق خاصة؛ بسبب شعورهم بالتفاؤل نحو تحقيق نتائج إيجابية في مونديال الأندية، رغم تأهل الزعيم للمرة الأولى.

وفي وقت سابق، قرر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، التعامل بذكاء حرصًا على استقرار الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل خوض غمار المنافسة ببطولة كأس العالم للأندية نسخة 2019 المُقامة في قطر.

وكان المدرب لوشيسكو قرر استدعاء اللاعب نواف العابد للمشاركة مع أزرق العاصمة في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تم استبعاد اللاعب سلمان الفرج من القائمة المشاركة مع أزرق العاصمة في البطولة؛ بسبب تجدد إصابته في عضلة الفخذ.

وجاء قرار لوشيسكو حرصًا على مصلحة الفريق بإيجاد البديل المناسب لـ كأس العالم للأندية، ثم تهدئة غضب اللاعب الذي شعر بالحزن بعد أن كان مُستبعدًا في المرة الأولى، ولكن جاءت إصابة سلمان الفرج لتفتح الطريق له بالمشاركة في العالمية.

جدير بالذكر أن الهلال تأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية، وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا الياباني.