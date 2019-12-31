قانوني يُحذر من استمرار الخلافات في الأهلي

المواطن - مروة نبيل

حذر المستشار القانوني خالد أبو راشد من استمرار الخلافات داخل النادي الأهلي بين رئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ، والمشرف العام على كرة القدم، العضو الذهبي الأمير منصور بن مشعل.

وعلق أبو راشد قائلًا: “خلاف أعضاء الجمعية العمومية مع إدارة النادي الأهلي هو حول قرار إسقاط الإدارة.. المادة الخاصة بنصاب الجمعية العمومية تنص على أن النصاب يكتمل بمن يمتلكون أصوات تتجاوز الـ50%”.

وتابع: “الأمير منصور بن مشعل هو الوحيد الذي يمتلك أصواتًا تتجاوز 50%، وهذا ما يجعله صاحب القرار.. إذا ما استمر الخلاف فلن تكون الأمور جيدة لـ الأهلي والأمر لن يتوقف على كرة القدم فقط”.

واختتم تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “الأهلي في مرحلة حساسة ومباريات متتالية ومع ذلك هناك من يطالب بإسقاط الرئيس للأسف”.

أزمة الأهلي:

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد وجه الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، لحضور الاجتماع غير العادي، أمس الاثنين، وشهد نقاشات حادة وتساؤلات عديدة، استمرت لعدة ساعات بحضور ممثلي الهيئة العامة للرياضة.

ويأتي قرار الإدارة بدعوة المجلس لعمومية غير عادية، بعدما أرسل ابن مشعل خطابًا إلى مجلس الإدارة لطلب الاجتماع، عقب الخلاف بينهما مؤخرًا، بعدما هاجم الصائغ؛ لاختلافهما في وجهات النظر حول إقالة مدرب الفريق الأول، برانكو.

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