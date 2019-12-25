قتلى بغارات مجهولة استهدفت معسكرًا إيرانيًّا في سوريا

المواطن - متابعة

قتل خمسة مقاتلين من الفصائل الموالية لإيران في سوريا، إثر غارات جوية استهدفت مساء الأربعاء مدينة البوكمال في محافظة دير الزور (شرق)، من دون التمكن من تحديد مصدر الغارات.

وأشارت مصادر إلى أنّ “صواريخ شديدة الانفجار ومجهولة المصدر استهدفت مقر اللواء 47+ التابع لميليشيات (موالية) لإيران في وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي”.

ولفتت المصادر إلى تسجيل “انفجارات عدة”، فيما رجّحت تقارير “أن يكون مصدرها طائرات مسيرة”، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وتقع مدينة البوكمال بمحاذاة الحدود مع العراق في أقصى الشرق السوري، فيما يتواجد ضمن محافظة دير الزور عدة أطراف مشاركة في النزاع السوري.

وفي 8 ديسمبر، قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران إثر غارات مشابهة استهدفت محيط البوكمال.

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