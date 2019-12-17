قتل طفلة.. احذر أضرار الإندومي 

المواطن - متابعة

لقيت طفلة مصرية مصرعها في محافظة أسيوط بعد تناول وجبة من الإندومي، حيث تعرضت لحالة تسمم توفيت على إثرها.

ومن المعروف أن الإندومي انتشر في الدول العربية على نطاق واسع مؤخرًا وأثير حوله حالة من الجدل، وسط تأكيدات منظمات طبية معترف بها على عدم وجود خطورة من تناوله.

أضرار الإندومي:

ولكن هناك بعض الأضرار في الإندومي، بحسب أطباء وتقارير مختلفة؛ حيث إنه يحتوي على مركب جلوتومات الصوديوم أو الملح الصيني الذي يرمز له بالرمز E621، وهو عبارة عن حامض أميني يستخدم في إضافة النكهات، ورغم أن منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الغذاء والدواء الأمريكية قد سمحتا باستخدامه.

كما يضم الإندومي نسبة عالية من الدهون والأملاح، التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار بالدم، وبالتالي تجعل الجسم عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والجلطات والسكتات الدماغية، كما يعتبر الإندومي أحد أسباب الإصابة بالسمنة؛ نظرًا لمحتواها العالي من الدهون وبالتالي السعرات الحرارية الزائدة، فيما يعتبر زيت النخيل أحد الزيوت المستخدمة في صناعة الإندومي، وهو من الزيوت المشبعة جدًّا بالدهون والتي ترفع مستوى الكوليسترول.

وحذرت أخصائية التغذية كاثرين زيراتسكي في مايو كلينيك من بعض الأعراض التي قد تحدث عقب تناول الإندومي كالإصابة بالصداع والخفقان، والتعرق، وآلام الصدر، والغثيان، واحمرار الجلد، مع الشعور بوخز في بعض المناطق، وكلها أعراض تحسسية تسببها مادة جلوتومات الصوديوم لدى الأشخاص المصابين بحساسية.

ويحتوي الإندومي على مادة تسمى البروبيلين جليكول، وهي عبارة عن سائل كحولي يستخدم كمادة حافظة، وله أضرار بالغة على صحة الكبد والكلى والقلب، بالإضافة إلى مادة حافظة تسمى TBHQ تحفظ دقيق القمح والملح والزيت النباتي الموجود بالإندومي.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في وقت سابق من الإفراط في استخدام هذه المادة؛ حيث إن الحد الأقصى المسموح به منها يجب ألا يتجاوز 0.02%

كما أجرى طبيب يدعى برادن كوو من مستشفى ماساشوستس الأمريكية، تجربة تهدف إلى رصد تأثير تناول وهضم الإندومي، مستخدمًا كاميرا بحجم قرص الدواء، وضعها داخل معدة أحد الأشخاص، ولاحظ أن الإندومي ظلت في المعدة دون هضم بعد مرور ساعتين على تناولها، في الوقت الذي هُضمت فيه الشعرية العادية سريعًا.