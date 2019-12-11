قرار جروس يحمي نجم #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أصدر المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قرارًا مهمًّا، وذلك بعد إصابة اللاعب الرأس أخضري دجانيني تافاريس مهاجم الفريق مؤخرًا.

وكان جروس أصر على الإبقاء على دجانيني في معسكر الأهلي المقام حاليًّا بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ من أجل علاج اللاعب أمامه من الإصابة في مشط القدم.

ويأتي قرار جروس حرصًا على متابعة علاج دجانيني من الإصابة، كما أن تواجد اللاعب تحت أعين المدرب السويسري يكون جيدًا لمعرفة موعد عودته إلى الملاعب.

ومن المعروف أن دجانيني لن يأخذ وقتًا طويلًا للعلاج من الإصابة، حيث سيستغرق فقط أربعة أيام للتعافي من إصابته.

من ناحية أخرى، ينتظر الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة في النادي الأهلي، الضوء الأخضر من جروس من أجل ضم صفقة هامة للراقي في يناير.

وتُشير التقارير إلى أن جروس اتفق مع الأمير منصور بن مشعل على ضم صانع ألعاب بشكل ضروري للأهلي، لكن المشرف على الكرة ينتظر الضوء الأخضر من جروس لمعرفة رغبته حول شرائه من أوروبا أو من قارة أمريكا اللاتينية.

وكان جروس وضع أنظاره مؤخرًا على ضم المصري محمود علاء مدافع نادي الزمالك المصري، والتونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك.