قياس يكشف عن موعد إعلان نتائج اختبار كفايات المعلمين

المواطن - الرياض

تفاعل العشرات من المعلمين عبر وسم “نتائج كفايات المعلمين”، متسائلين عن موعد الإعلان عن النتائج.

وكشف مركز قياس عبر حساب خدمة المستفيدين عن موعد إعلان نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات.

وقال قياس في تغريدة له عبر “تويتر”: “ستُعلن نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات يوم الخميس 7 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 2 يناير 2020م”.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت بالأمس عن تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، مشيرة إلى أن مواعيد التسجيل والاختبارات ستعلن لاحقا.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم أن سبب التأجيل جاء بعد تأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادر بالقرار الوزاري رقم 2481 وتاريخ 1440/10/9 ليكون بتاريخ 1441/11/10.

وجاء في نص البيان الذي نشرته الهيئة عبر حسابها في “تويتر”، إنه بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 816 وتاريخ 19/ 4/ 1441هـ، حول تأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2481 وتاريخ 9/ 10/ 1440هـ، ليكون بتاريخ 10/ 11/ 1441هـ الموافق 1/ 7/ 2020م؛ فإنه تم تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، وسيتم الإعلان عن مواعيد التسجيل والاختبارات لاحقًا.

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