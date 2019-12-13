كارثة لنجوم #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تلقى نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خبرًا صادمًا قبل مواجهة نادي الفيصلي، غدًا السبت، في الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن موقع مكاني المتخصص في حجز تذاكر المباريات عن عدد التذاكر التي تم شراؤها من قبل الجماهير لمباراة الاتحاد والفيصلي، حيث تم شراء 1857 تذكرة، وهو رقم قليل جدًّا مقارنة بسعة ملعب الجوهرة المشعة الذي يتسع لـ65 ألف متفرج.

هذا العدد يُقلق نجوم الاتحاد قبل مباراة الفيصلي، خاصة أن لاعبي الاتحاد ينتظرون دعم الجماهير لهم، وذلك من أجل تحقيق النتائج الإيجابية بعد التعرض للخسارة في أربع مباريات متتالية بالدوري ثم تحقيق الفوز على حساب نادي الاتفاق في الجولة العاشرة من الدوري.

من ناحية أخرى، تمنى التشيلي كارلوس فيلانويفا الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، مشيدًا في الوقت ذاته بعمل المدير الفني الهولندي تين كات مع العميد.

وقال النجم التشيلي: “أعتقد أننا نعمل بشكل جيد مع المدرب الهولندي الجديد، فزنا معه في ثلاث مباريات، المدرب يعمل بجهد كبير معنا، نتمنى الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية”.

وأضاف فيلانويفا خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “أتمرن بكل اجتهاد، وإذ احتاجني المدرب 20 دقيقة أو مباراة كاملة، فأنا جاهز، سأعطي مجهودي بنسبة 100%”.

واختتم فيلانويفا تصريحاته قائلًا: “أود الاستمرار مع الاتحاد، لقد قضيت فترة جميلة مع الفريق، سأجتهد للبقاء هنا، وممتن لجماهير الاتحاد وأشعر بكل الحب من قبلهم في كل مباراة، وهذا يسعدني وأشكرهم بشدة”.