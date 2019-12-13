كل ما تود معرفته عن قرعة الدوري الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

انتهت بالأمس منافسات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم 2019/ 2020، واكتمل عقد المتأهلين إلى منافسات دور الـ32.

الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تُقام قرعة بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، يوم الاثنين المقبل، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية.

وستنطلق منافسات دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، شهر فبراير المقبل، ليكون هناك فرصة أمام الأندية المتأهلة للاستعداد جيدًا، وتدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الفرق المتأهلة

وتأهل إلى دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، كل من؛ إشبيلية وأبويل من المجموعة الأولى، مالمو وكوبنهاجن من المجموعة الثانية، بازل وخيتافي من المجموعة الثالثة.

وصعد من المجموعة الرابعة سبورتنج لشبونة ولاسك، سيلتك وكلوج من المجموعة الخامسة، أرسنال وإينتراخت فارنكفورت من المجموعة السادسة، بورتو ورينجرز من المجموعة السابعة في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وخطف إسبانيول ولوديجيوتس بطاقتي التأهل من المجموعة الثامنة، وتأهل جينت وفولفسبورج عن المجموعة التاسعة، باشاكير وروما من المجموعة العاشرة، سبورتنج براجا وولفرهامبتون من المجموعة الـ11.

وتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المجموعة الـ12 في بطولة الدوري الأوروبي 2019/ 2020، فيما صعد ألكمار بعد احتلاله المركز الثاني.